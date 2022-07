Perché l'Escherichia coli ha causato il divieto di balneazione in Emilia-Romagna (Di venerdì 29 luglio 2022) Il 28 luglio scorso è stato disposto il divieto temporaneo di balneazione in 28 aree della riviera a causa di livelli al di sopra della norma di Escherichia coli ed Enterococchi intestinali. Tra le cause potrebbero esserci le condizioni meteo e la siccità Leggi su wired (Di venerdì 29 luglio 2022) Il 28 luglio scorso è stato disposto iltemporaneo diin 28 aree della riviera a causa di livelli al di sopra della norma died Enterococchi intestinali. Tra le cause potrebbero esserci le condizioni meteo e la siccità

virgil_oldman : RT @RalphRo65263415: Qua a Rimini vige il divieto di balneazione a causa della presenza in acqua dell'escherichia coli (un classico di tutt… - RazzaKrasta : Va bene che l'acqua è più calda ma mo dire che l'escherichia si ha per quello e non perché scaricano la ME**A a 20… - RalphRo65263415 : Qua a Rimini vige il divieto di balneazione a causa della presenza in acqua dell'escherichia coli (un classico di t… - eleccaruso : 'Anche quando ero giovane io faceva caldo d'estate', ma non chiudevano i tratti balneari perché il caldo e la sicci… - PensieroNo : RT @ImolaOggi: Dicono che la risonanza inquina e che va prescritta solo in caso di estrema necessità, ma vanno a fare prelievi su 30 km di… -