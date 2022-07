Perché Kim vuole “annientare” la Corea del Sud e sfidare gli Usa? (Di venerdì 29 luglio 2022) “Abbiamo armi capaci e pronte per rispondere a tutte le crisi”. Tradotto: siamo in grado di mobilitare rapidamente la nostra forza di deterrenza nucleare per far fronte a qualsiasi confronto militare con gli Stati Uniti. Era da tempo che Kim Jong Un non entrava a gamba tesa su Washington. Il presidente nordCoreano lo ha fatto InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 29 luglio 2022) “Abbiamo armi capaci e pronte per rispondere a tutte le crisi”. Tradotto: siamo in grado di mobilitare rapidamente la nostra forza di deterrenza nucleare per far fronte a qualsiasi confronto militare con gli Stati Uniti. Era da tempo che Kim Jong Un non entrava a gamba tesa su Washington. Il presidente nordno lo ha fatto InsideOver.

