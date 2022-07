“Per aver parlato di schwa mi hanno augurato lo strupro”, Vera Gheno racconta gli insulti ricevuti (Di venerdì 29 luglio 2022) Nei giorni in cui il Senato ha bocciato la proposta di declinare le cariche femminili al femminile, una donna che ha sempre lottato contro le discriminazioni di genere nel linguaggio corrente. Perché Vera Gheno è stata una delle grandi promotrici dell’utilizzo dello schwa, ma proprio per questo è stata bersagliata da una miriade di insulti sui social e minacce. E tra i tanti commenti che ha ricevuto, il peggiore è “l’augurio” di subire uno stupro. La classica dialettica del linguaggio dell’odio che corre imperante sulle varie piattaforme. Vera Gheno e le minacce per la sua battaglia in favore dello schwa E lei, linguista da sempre favorevole all’utilizzo di un linguaggio corretto per definire cose, persone e fatti – quello che può essere definito “politicamente ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Nei giorni in cui il Senato ha bocciato la proposta di declinare le cariche femminili al femminile, una donna che ha sempre lottato contro le discriminazioni di genere nel linguaggio corrente. Perchéè stata una delle grandi promotrici dell’utilizzo dello, ma proprio per questo è stata bersagliata da una miriade disui social e minacce. E tra i tanti commenti che ha ricevuto, il peggiore è “l’augurio” di subire uno stupro. La classica dialettica del linguaggio dell’odio che corre imperante sulle varie piattaforme.e le minacce per la sua battaglia in favore delloE lei, linguista da sempre favorevole all’utilizzo di un linguaggio corretto per definire cose, persone e fatti – quello che può essere definito “politicamente ...

