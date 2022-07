“Per amore della maglia”: la decisione degli ultras della curva B del Napoli (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli ultras della curva B tornano a seguire il Napoli in trasferta. Gli ultras 72 della curva B, infatti, hanno comunicato la decisione di tesserarsi e, dunque, per restare accanto al Napoli anche lontani fallo stadio Maradona. La decisione è stata presa in onore del cinquantesimo anniversario del tifo organizzato azzurro. Di seguito il comunicato: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– GliB tornano a seguire ilin trasferta. Gli72B, infatti, hanno comunicato ladi tesserarsi e, dunque, per restare accanto alanche lontani fallo stadio Maradona. Laè stata presa in onore del cinquantesimo anniversario del tifo organizzato azzurro. Di seguito il comunicato: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Radio3tweet : La malinconia e la letteratura, la compassione per gli scrittori, l'amore per il mito e per i libri: dai nostri arc… - GuidoDeMartini : ?? CON LA SARDEGNA NEL CUORE ?? IL MIO INTERVENTO DI OGGI alla Camera per la reintroduzione dell’insularità in cost… - CorSport : #Roma, altro bagno d’amore: #Olimpico verso il sold out per lo #Shakhtar ?? - lucyLP81866 : @axlrose Roby scrive per Lucy Mi basta sapere che sai che esisto.. che sai che sono un cuore nato per amarti, che s… - psicofilosofa : @JDBITALIANCREW Avrei miriadi di cose da dirgli... siamo molto simili in molti aspetti... l'amore per la fede, cond… -