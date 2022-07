Pentathlon, Mondiali 2022: Elena Micheli vola in finale, eliminate Beatrice Mercuri e Maria Lea Lopez (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo lo “zero” del comparto maschile, arrivano notizie leggermente migliori per quanto riguarda la gara femminile ai Campionati Mondiali 2022 di Pentathlon moderno, in corso di svolgimento ad Alessandria d’Egitto. Delle tre atlete azzurre che erano impegnate nella semifinale odierna, solamente Elena Micheli ha staccato il passo per la finale, realizzando anche la migliore prestazione assoluta. Nella semifinale A migliore prestazione per la magiara Sarolta Simon con 1078 punti a pari merito con la francese Elodie Clouvel. Terza posizione per la britannica Olivia Green con 1076 davanti alla connazionale Jessica Varley con 1074, a braccetto con la sud-coreana Haeun Jang. Sesta la spagnola Laura Heredia con 1073 assieme all’egiziana Salma Abdelmaksoud. ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo lo “zero” del comparto maschile, arrivano notizie leggermente migliori per quanto riguarda la gara femminile ai Campionatidimoderno, in corso di svolgimento ad Alessandria d’Egitto. Delle tre atlete azzurre che erano impegnate nella semiodierna, solamenteha staccato il passo per la, realizzando anche la migliore prestazione assoluta. Nella semiA migliore prestazione per la magiara Sarolta Simon con 1078 punti a pari merito con la francese Elodie Clouvel. Terza posizione per la britannica Olivia Green con 1076 davanti alla connazionale Jessica Varley con 1074, a braccetto con la sud-coreana Haeun Jang. Sesta la spagnola Laura Heredia con 1073 assieme all’egiziana Salma Abdelmaksoud. ...

