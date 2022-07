Pensioni | Mandico Sportello Anticrisi | Elevare il limite di impignorabilità a mille euro 

(Di venerdì 29 luglio 2022) “Le formazioni politiche inseriscano nel programma elettorale la presentazione di una legge che preveda l’innalzamento deldisulleda 689,74 a 1.000,00 euro, al fine di tutelare la categoria dei pensionati”. Lo afferma Monica, referente delloSocialedi Napoli che assiste i sovraindebitati. “Oggi – spiega, che ha scritto una lettera alle segreterie di tutti i partiti – lein Italia sono pignorabili fino ad unprevisto ex lege, per garantire il sostentamento a un soggetto che è considerato più debole. La soglia attuale è di 689,74 euro: vuol dire che se la pensione è inferiore a questo importo, la stessa non è pignorabile ma se è di 1000 euro sarà ...

