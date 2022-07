Pensione | per chi assiste familiare disabile spettano contributi aggiuntivi?

Mov5Stelle : Ci hanno rinfacciato il fatto di aver offerto una pensione di cittadinanza ad anziani per poter sopravvivere, di av… - AlexBazzaro : I danni incalcolabili del grillissimo si evincono quando vedi persone più interessate a capire se i Parlamentari ha… - ilpost : Le elezioni non sono state fissate il 25 settembre per “salvare” la pensione dei parlamentari - dariolucantoni : @DeerEwan Chiama #Berlusconi, ti ripara il lavandino, ti da un servizio da thè, un tablet, un pappagallo parlante e… - Gaetano23216069 : @Lance52391412 @repubblica Questi vengono a prenderci la pensione altro che pagarcela. Ma ti pare che dopo tanti km… -

... con 30 anni di contributi versati e un salario di 9 euro l'ora, un lavoratore potrebbe avere unaa 65 anni di circa 750 euro. Ci sono due azioni possibili da intraprenderemigliorare la ...Critico' pubblicamente Silvio Berlusconila vicenda delle 'cene eleganti'. Accusato di malagestione nel 2014, e' stato prosciolto dai magistrati nel 2018 'perche' i fatti non sussistono'. Attento ...Per via dell'ammodernamento energetico, il Gruppo italo-francese investirà 3,6 miliardi di dollari e ridurrà migliaia di posti di lavoro nelle due fabbriche canadesi di Windsor e Brampton ...Per la disperazione del proprietario, un pensionato di Chiampo di circa settant’anni. «Nei cassetti c’erano i soldi della pensione, non tanti ma per me importanti» era stata la sua versione ...