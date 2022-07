Paupisi, alla contrada Pagani attesa per il concerto di Rico Femiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiC’è attesa alla contrada Pagani di Paupisi per la serata clou in occasione dei solenni festeggiamenti a Maria Santissima di Pagani organizzati dall’associazione socio-culturale ‘Il Sogno’. Domani, sabato 30 luglio, infatti ci saranno due grandi appuntamenti sul palco di Pagani, presentati dal conduttore radiotelevisivo Francesco Vitulano: alle ore 21:30 si esibirà la Cover Band – Diego Sanchez tribute a Massimo Ranieri e alle ore 23:00 il grande concerto di Rico Femiano. Rico Femiano, classe 1986, sin da ragazzino ha avuto la passione per il canto, tant’è vero che all’età di 8 anni ha inciso il suo primo Brano dal titolo “Carezza e n’ora”, vivendo un’ ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiC’èdiper la serata clou in occasione dei solenni festeggiamenti a Maria Santissima diorganizzati dall’associazione socio-culturale ‘Il Sogno’. Domani, sabato 30 luglio, infatti ci saranno due grandi appuntamenti sul palco di, presentati dal conduttore radiotelevisivo Francesco Vitulano: alle ore 21:30 si esibirà la Cover Band – Diego Sanchez tribute a Massimo Ranieri e alle ore 23:00 il grandedi, classe 1986, sin da ragazzino ha avuto la passione per il canto, tant’è vero che all’età di 8 anni ha inciso il suo primo Brano dal titolo “Carezza e n’ora”, vivendo un’ ...

TV7Benevento : Paupisi. Alla contrada Pagani attesa per il concerto di Rico Femiano - - TV7Benevento : Paupisi, Maria Santissima di Pagani, al via i festeggiamenti - - TV7Benevento : Paupisi, dal 28 al 31 luglio Pagani in festa, il presidente Goglia: “Dopo due anni si riparte con tanta devozione a… -