Pattinaggio artistico: aperta la vendita dei biglietti per le Finali Grand Prix di Torino 2022 (Di venerdì 29 luglio 2022) L’attesa è finita. Oggi, venerdì 29 luglio, è finalmente cominciata la vendita dei primi pacchetti di biglietti inerenti alle Finali Grand Prix 2022 di Pattinaggio di figura, in scena al Pala Vela di Torino dall’8 all’11 dicembre 2022. Sul sito dell’evento, oltre che sulla piattaforma VivaTicket, è infatti già possibile acquistare il pacchetto All Event, ovvero quello che garantirà allo spettatore di non perdersi davvero nulla della rassegna, da tutte le sessioni di allenamento passando per le gare e il Gran Galà di chiusura. Si va dai 110,00 € del settore Bronze 2 agli 890 € del settore Platinum Plus più centrale e vicino al ghiaccio, in mezzo altre quattro fasce di prezzo adatte per tutte le esigenze. Previsti inoltre degli sconti ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) L’attesa è finita. Oggi, venerdì 29 luglio, è finalmente cominciata ladei primi pacchetti diinerenti alledidi figura, in scena al Pala Vela didall’8 all’11 dicembre. Sul sito dell’evento, oltre che sulla piattaforma VivaTicket, è infatti già possibile acquistare il pacchetto All Event, ovvero quello che garantirà allo spettatore di non perdersi davvero nulla della rassegna, da tutte le sessioni di allenamento passando per le gare e il Gran Galà di chiusura. Si va dai 110,00 € del settore Bronze 2 agli 890 € del settore Platinum Plus più centrale e vicino al ghiaccio, in mezzo altre quattro fasce di prezzo adatte per tutte le esigenze. Previsti inoltre degli sconti ...

zazoomblog : Pattinaggio artistico a rotelle Europei 2022: i convocati dell’Italia. Tarlazzi e Liberatore a capo di una Nazional… - thedailycaos : @Jes912 @salvato71848191 Tette!? Quali tette? Sembra una pista di pattinaggio artistico.... - alemanonwyse : giorno 1 in cui provo a far conoscere il pattinaggio artistico a rotelle alle persone lui è alessandro liberatore,… - 8tiamat7 : @Saretta_Gas87 capito, come ho visto la foto però subito mi si è accesa la lampadina, anche perchè non tutti i gior… - 8tiamat7 : @Saretta_Gas87 pattinaggio artistico su ghiaccio o su rotelle? Perchè su rotelle ho un amico che lo faceva anche lu… -