Paolo Bonolis, una dolcissima foto è la dedica per sua figlia Silvia (Di venerdì 29 luglio 2022) E’ una foto bellissima quella che Paolo Bonolis ha pubblicato sul suo profilo Instagram, uno scatto con sua figlia Silvia, la primogenita. Non è più una bimba, Silvia è maggiorenne, ma resta la dolcissima figlia da coccolare e proteggere e Paolo Bonolis sembra che solo con lei riesca a lasciarsi andare fino in fondo. Di certo un padre attento a tutti i figli ma con Silvia ha un rapporto speciale, perché lei è speciale. Più volte Sonia Bruganelli ha confidato quanto sia difficile per lei, ancora oggi non pensare alle difficoltà della primogenita; tenta sempre di proteggerla fino all’eccesso, vorrebbe non mostrarla sui social per evitare i commenti, perché è a lei che farebbero male prima che a sua ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 29 luglio 2022) E’ unabellissima quella cheha pubblicato sul suo profilo Instagram, uno scatto con sua, la primogenita. Non è più una bimba,è maggiorenne, ma resta lada coccolare e proteggere esembra che solo con lei riesca a lasciarsi andare fino in fondo. Di certo un padre attento a tutti i figli ma conha un rapporto speciale, perché lei è speciale. Più volte Sonia Bruganelli ha confidato quanto sia difficile per lei, ancora oggi non pensare alle difficoltà della primogenita; tenta sempre di proteggerla fino all’eccesso, vorrebbe non mostrarla sui social per evitare i commenti, perché è a lei che farebbero male prima che a sua ...

DonnaGlamour : Paolo Bonolis cambia look: lo scatto social rivela tutto - telodogratis : Paolo Bonolis con i baffi: la tenera foto con la figlia svela il nuovo look - 3volte : RT @giorgiogilestro: È comunque irrilevante. Giorgio Parisi serve solo da testimonial così come prima di lui servirono Roberto Mancini, Mar… - chiadegli : RT @giorgiogilestro: È comunque irrilevante. Giorgio Parisi serve solo da testimonial così come prima di lui servirono Roberto Mancini, Mar… - giorgiogilestro : È comunque irrilevante. Giorgio Parisi serve solo da testimonial così come prima di lui servirono Roberto Mancini,… -