Paolo Bonolis e la FOTO inedita insieme a sua figlia Silvia: "Per te.." (Di venerdì 29 luglio 2022) Il conduttore Paolo Bonolis ha condiviso una FOTO sul suo profilo Instagram che ha intenerito i follower e i telespettatori che da anni lo seguono in tv. Ecco di cosa si tratta e quali sono state le sue parole. Gli affezionati telespettatori dei programmi condotti da Paolo Bonolis, si sono affezionati non solo al suo mestiere e alla sua storia professionale. Da anni infatti entra nelle case degli italiani portando simpatia e tante risate. Da quando sua moglie Sonia Bruganelli ha vestito i panni di opinionista al Grande Fratello Vip, la vita di una delle coppie più blasonate della televisione italiana è al centro dei riflettori. Il conduttore ha avuto due figli dal suo precedente matrimonio, Martina e Stefano che lo hanno anche già reso nonno. Formano una splendida e affiatata famiglia allargata ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 29 luglio 2022) Il conduttoreha condiviso unasul suo profilo Instagram che ha intenerito i follower e i telespettatori che da anni lo seguono in tv. Ecco di cosa si tratta e quali sono state le sue parole. Gli affezionati telespettatori dei programmi condotti da, si sono affezionati non solo al suo mestiere e alla sua storia professionale. Da anni infatti entra nelle case degli italiani portando simpatia e tante risate. Da quando sua moglie Sonia Bruganelli ha vestito i panni di opinionista al Grande Fratello Vip, la vita di una delle coppie più blasonate della televisione italiana è al centro dei riflettori. Il conduttore ha avuto due figli dal suo precedente matrimonio, Martina e Stefano che lo hanno anche già reso nonno. Formano una splendida e affiatata famiglia allargata ...

palermomaniait : Nuovo look per Paolo Bonolis in vacanza a Formentera - - proudshinjikin : MA HO UN SERIO PROBLEMA STO PIANGENDO PER PAOLO BONOLIS E LUCA LAURENTI ALLE 1:40 - _Alessio_88 : SDM stasera ha indossato l'abito 'PAOLO BONOLIS SUDATO 1999' #TIMSummerHits - r_tabcd9270 : RT @fabio_caggese: La nostra Silvia tirado ?????? alla trasmissione 'Avanti un altro' di Paolo Bonolis su #canale5 . . . #avantiunaltro #quiz… - ParliamoDiNews : Paolo Bonolis e la foto in piscina con la figlia: il dettaglio che non sfugge ai più attenti : Funweek… -