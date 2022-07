Panico in Italia, razzo cinese terrorizza il nostro paese: l’allarme della protezione civile (Di venerdì 29 luglio 2022) Panico in Italia, un razzo cinese terrorizza il nostro paese: l’allarme della protezione civile è arrivato poco fa. Tra sabato 30 e domenica 31 luglio 2022 è atteso il rientro incontrollato nell’atmosfera del razzo spaziale di Pechino “Lunga Marcia PRC-CZ5B” e gli esperti parlano di tre differenti orbite che potrebbe compiere, ma che è impossibile individuare il punto esatto dell’impatto. Vediamo in quale zona dell’Italia potrebbero cadere alcuni frammenti.



