Palermo, panchina a Di Benedetto - Sport - quotidiano.net (Di venerdì 29 luglio 2022) Sarà l'allenatore della Primavera, Stefano Di Benedetto, a guidare il Palermo domenica sera al Barbera nell'esordio in Coppa Italia con la Reggiana. Ad annunciarlo è stata la società di viale del ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Sarà l'allenatore della Primavera, Stefano Di, a guidare ildomenica sera al Barbera nell'esordio in Coppa Italia con la Reggiana. Ad annunciarlo è stata la società di viale del ...

tifosipalermoit : In attesa di Corini, Di Benedetto ad interim: ci sarà lui in panchina in Coppa Italia - palermo24h : Eugenio Corini, il ritorno dell’ex per la panchina del Palermo - LiveSiciliaPA : Eugenio Corini, il ritorno dell’ex per la panchina del Palermo - LiveSicilia : Eugenio Corini, il ritorno dell’ex per la panchina del Palermo - kohki_matsuda11 : RT @DiMarzio: .@Palermofficial, i nomi per la panchina: le ultime -