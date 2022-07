Pago Veiano | il gruppo ‘Insieme’ | “Qualche gruppo politico dovrebbe avere dignità del silenzio e attendere sviluppi giudiziari”

(Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il“Insieme” prende atto di quanto disposto nei giorni scorsi dalla Magistratura e in una nota scrive: “Raccogliamo lo sgomento dell’opinione pubblica e deiveianesi a fronte di un fatto che non ha mai avuto precedente alcuno nella nostra Comunità. Attendiamo che la Magistratura prosegua nelle sue valutazioni e nel suo lavoro. Certo non è stato piacevole, sebbene viga sempre il principio di innocenza presunta fino a condanna definitiva, vedere accostato il nostro paese a certo tipo di cronaca. Restiamo concentrati su noi stessi e sul nostro obiettivo di unadiversa nelle sue prospettive., in questo momento,...

Restiamo concentrati su noi stessi e sul nostro obiettivo di unadiversa nelle sue prospettive. Qualche gruppo politico, in questo momento, dovrebbe avere la dignità del silenzio ed ......del Battista Savignano Irpino Greci Gesualdo Villamaina Fontanarosa Mirabella Eclano Sturno Flumeri compreso zona Asi Apice Paduli Sant'Arcangelo Trimonte Pietrelcina Pesco SannitaReino ...“La Maggioranza Consiliare esprime piena e totale solidarietà al sindaco Mauro De Ieso convinta della sua innocenza ed estraneità ai fatti contestategli. Non possiamo non evidenziare l’impegno profuso ...Senza peli sulla lingua come di consueto, il quotidiano on line Caserta CE torna, con gli ultimi aggiornamenti, sulle vicende di commistioni fra politica e mala ...