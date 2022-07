Seventynoine : @BarilliElena @fratotolo2 @balotelli Infatti, anche l Europa è vicinissima ai paesi dell'Africa sub-sahariana. Chi… - Marco59Roma : @MARI021371370 @AdrianaSpappa Chi altro si arricchirà? Per esempio i paesi arabi, dai quali dipendiamo per il petro… - EmanueleCantar3 : RT @piera_salvatori: ? LA POESIA DI NICOLA FERUGLIO VOLA VERSO I PAESI ARABI La raccolta poetica “Fin dove giunge il canto dell’iperboreo”… - Quantum_gnosis_ : RT @piera_salvatori: ? LA POESIA DI NICOLA FERUGLIO VOLA VERSO I PAESI ARABI La raccolta poetica “Fin dove giunge il canto dell’iperboreo”… - No71363394 : @matteorenzi Vai nei democrati paesi arabi che ti campano sciacquetta -

Dopo l'ultimo film d'animazione della Pixar, Buzz Lightyear, tocca a Thor, ultima uscita della Marvel, subire i colpi della censura in diversia causa di riferimenti espliciti all'omosessualità. Il Bahrain, Kuwait, Egitto e Arabia Saudita sono iche hanno vietato la proiezione nelle sale del film Thor: Love and Thunder per ...'I ricchieuropei ha scritto quelli che hanno tentato di fermare il finanziamento di ... Basti pensare, tanto per citarne alcuni, alla Turchia, alla Russia, agli EmiratiUniti e all'... Paesi arabi censurano film Thor per riferimenti a omosessualità Il motivo è una serie di allusioni all'omosessualità, in particolare legate al personaggio Valkyrie interpretato da Tessa Thompson ...(ANSAMed) - BEIRUT, 29 LUG - Dopo l'ultimo film d'animazione della Pixar, Buzz Lightyear, tocca a Thor, ultima uscita della Marvel, subire i colpi della censura in diversi paesi arabi a causa di rifer ...