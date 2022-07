(Di venerdì 29 luglio 2022) Il suo “fumo” era il piùsulromano, in particolare a. Lui, soprannominato lo “”, si era allestito un locale da dove gestiva la fiorente attività di spaccio. Oggi però il suo covo è stato scoperto dagli Agenti della Polizia di Stato. Nelle sue disponibilità sono stati trovati9kg di sostanza stupefacente. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Ostia, arrestato lo “Spagnolo”: il suo ‘fumo’ era il più richiesto sul litorale, beccato con oltre 9kg di droga -

Il Corriere della Città

Un uomo, romano di 39 anni, è statodai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia ... lungo la via Aurelia, i Carabinieri della Compagnia dinella zona di Fregene hanno eseguito ...Un uomo, romano di 39 anni, è statodai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia ... lungo la via Aurelia, i Carabinieri della Compagnia dinella zona di Fregene hanno eseguito ... Ostia, arrestato lo “Spagnolo”: il suo ‘fumo’ era il più richiesto sul litorale, beccato con oltre 9kg di droga Il suo “fumo” era il più richiesto sul litorale romano, in particolare a Ostia. Lui, soprannominato lo “Spagnolo”, si era allestito un locale da dove gestiva la fiorente attività di spaccio. Oggi però ...E’ stato convalidato l’arresto per il ventiquattrenne romano sorpreso ieri, a Bagnaturo, dalle Fiamme Gialle, con un chilogrammo di sostanze stupefacenti tenute nella propria auto.