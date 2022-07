(Di venerdì 29 luglio 2022)– Gli agenti del X Distretto Lido hannoquesta mattina, 29 luglio 2022, “Lo” dell’Appagliatore, personaggio ben noto alle forze dell’ordine didai tempi dell’operazione “Maverick”, che aveva coinvolto anche “Barboncino”. Gli agenti si erano messi sulle sue tracce insospettiti dalle ingenti quantità hashish sequestrate sul litorale nelle ultime settimane. L’uomo, di 35 anni, viveva in un alloggio di fortuna all’interno di un ex lavatoio. Già sottoposto ad obbligo di presentazione, i poliziotti lo hanno sorpreso mentre apriva un vano ascensori di una palazzina. E’ lì che sono stati rinvenuti i primidi hashish, poi altri 9 nel frigo di casa, tutti con livelli di Thc altissimo. La partita sequestrata avrebbe fruttato all’uomo un giro d’affari di circa 300mila ...

zazoomblog : Ostia arrestato lo “Spagnolo”: il suo ‘fumo’ era il più richiesto sul litorale beccato con oltre 9kg di droga -… - CorriereCitta : Ostia, arrestato lo “Spagnolo”: il suo ‘fumo’ era il più richiesto sul litorale, beccato con oltre 9kg di droga -

Il Faro online

Un uomo, romano di 39 anni, è statodai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia ... lungo la via Aurelia, i Carabinieri della Compagnia dinella zona di Fregene hanno eseguito ...Un uomo, romano di 39 anni, è statodai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia ... lungo la via Aurelia, i Carabinieri della Compagnia dinella zona di Fregene hanno eseguito ... Ostia, arrestato "Lo Spagnolo": beccato con oltre 9 chili di droga Il suo “fumo” era il più richiesto sul litorale romano, in particolare a Ostia. Lui, soprannominato lo “Spagnolo”, si era allestito un locale da dove gestiva la fiorente attività di spaccio. Oggi però ...E’ stato convalidato l’arresto per il ventiquattrenne romano sorpreso ieri, a Bagnaturo, dalle Fiamme Gialle, con un chilogrammo di sostanze stupefacenti tenute nella propria auto.