Oroscopo di Paolo Fox Sabato 30 Luglio 2022: Leone forte (Di venerdì 29 luglio 2022) L'Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Luglio 30 2022 Ariete L'Ariete non sta con le mani in mano, anzi da un po' di tempo siete pure troppo infervorati. Tante le situazioni da seguire, forse qualche disorientamento c'è e persino un dispiacere se qualcosa non va per il verso giusto. Giove in buon aspetto alla Luna, non vogliamo dimenticare che ci sono nati Ariete che devono anche superare un problema fisico, in questo periodo è molto utile cercare di concentrarsi su battaglie che possono dare spazio a nuovi progetti. Toro Giornata confusa, sembra che da venerdì ci sia qualcosa di strano nell'aria, da diversi anni il passaggio di Urano nel segno ha comportato un cambiamento radicale delle prospettive. Molti hanno deciso di stabilizzare quello che prima era precario. C'è un desiderio di trasferirsi, di ...

