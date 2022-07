Oroscopo Branko di Venerdì 29 Luglio 2022 | Vergine caotica

(Di venerdì 29 luglio 2022) L’diper oggi,29Ariete Impegnatevi a fare quello che sapete fare meglio: ascoltare. Toro Non dovete cercare la vendetta per arrivare sulla cima. Gemelli Siete un parafulmine che attira l’elettricità. Cancro Vi sentite agitati come prima di un temporale. Leone State realizzando che è tempo di sfruttare tutto quello che avete costruito.Non cercate di mantenere il controllo, è una giornataquindi restate concentrati sulle priorità. Bilancia Vi sentite pronti per il grande salto. Scorpione Potrebbero ripresentarsi vecchi rancori. Sagittario Dopo un periodo serio vi apprestate a dirigervi verso una fase leggera. Capricorno Da fuori sembra che tutto vada bene ma sapete che l’apparenza ...

