ansaeuropa : Il premier ungherese Viktor Orban torna a parlare della guerra in Ucraina e ad attaccare la strategia finora messa… -

Agenzia askanews

Di solito non si spengono gli incendi con i lanciafiamme", ha detto il premier ungherese Viktoralla radio Kossuth bocciando la strategia Ue per il sostegno dell'Ucraina. Il primo ministro ...Da un decennio a questa parte il Premier ungherese Viktorinveste nel pallone affinché il suo ... il Milan prova a impensierire maggiormente la retroguardia dello ZTE con ' serie dicon cui ... Orban: Ue cambi su sanzioni o rischio economia di guerra in Europa Roma, 29 lug. (askanews) - 'La strategia che abbiamo utilizzato come base del nostro comportamento si è indebolita, è fallita ed ...Dall'altra ci sono Orban e Kaczynski. Elezioni, Letta: 'In gioco cambio in Ue, da una parte treno per Kiev, dall'altra Orban' 26 luglio 2022. 'L'esito delle elezioni comporterà anche 'un cambio in Eur ...