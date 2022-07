Orban non molla: “Vogliamo preservare la nostra cultura, ecco perché siamo contro l’immigrazione” (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug – Viktor Orban ancora contro l’immigrazione clandestina di massa. Non è certamente una novità, ma il presidente ungherese ha espresso stavolta concetti più importanti, dopo l’affermazione “contro le mescolanze” – ripresa anche da Fanpage – che ha fatto scoppiare i fegati globalisti e progressisti. Orban, l’immigrazione clandestina e la difesa della cultura ungherese Viktor Orban dunque reagisce agli attacchi. E chiarisce ancora meglio il suo punto di vista durante un incontro con il cancelliere austriaco Karl Nehammer, riportato da Adnkronos: “Ho una posizione chiara e diretta, mi definisco un politico anti-immigrazione e anti-immigrati. Non è un problema razziale, è un problema culturale. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 29 luglio 2022) Roma, 29 lug – Viktorancoraclandestina di massa. Non è certamente una novità, ma il presidente ungherese ha espresso stavolta concetti più importanti, dopo l’affermazione “le mescolanze” – ripresa anche da Fanpage – che ha fatto scoppiare i fegati globalisti e progressisti.clandestina e la difesa dellaungherese Viktordunque reagisce agli attacchi. E chiarisce ancora meglio il suo punto di vista durante un incon il cancelliere austriaco Karl Nehammer, riportato da Adnkronos: “Ho una posizione chiara e diretta, mi definisco un politico anti-immigrazione e anti-immigrati. Non è un problema razziale, è un problemale. ...

