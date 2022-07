Omicidio nel Lodigiano: 45enne trovato in casa con ferite alla gola (Di venerdì 29 luglio 2022) commenta Un 45enne è stato trovato morto nella propria abitazione a Caselle Lurani, nel Lodigiano. Il corpo presenta ferite da arma da taglio alla gola. I carabinieri sono arrivati sul posto dopo la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 29 luglio 2022) commenta Unè statomorto nella propria abitazione a Caselle Lurani, nel. Il corpo presentada arma da taglio. I carabinieri sono arrivati sul posto dopo la ...

Tg3web : Svolta nelle indagini sull'omicidio di Angelo Vassallo, ucciso a Pollica nel 2010. Ci sono nove indagati, tra loro… - ilpost : Ci sono 8 nuovi indagati per l’omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo, avvenuto nel 2010 - AnsaLombardia : Trovato morto in casa con ferite alla gola, 'è omicidio'. Nel Lodigiano. Cc interrogano coinquilino, un altro è ric… - Ansa_ER : Morta in casa nel 2019, arrestato il compagno per omicidio. La ragazza viveva a Bologna, c'è aggravante dello stalk… - MediasetTgcom24 : Omicidio nel Lodigiano: 45enne trovato in casa con ferite alla gola #lodigiano #lodi #romena #casellelurani -