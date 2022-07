Olivera: "Napoli? Cavani mi ha detto che era la scelta giusta, cercherò di onorare il numero 17" (Di venerdì 29 luglio 2022) Olivera ''Ho tanta voglia di imparare. Mario Rui? Parla spagnolo, e' un punto di riferimento per la squadra, ci teniamo a fare bene'' Mathias Olivera, neo difensore del Napoli, è stato presentato al Teatro Tosti di Castel di Sangro. Queste le sue parole: "Il Napoli è un club con grande tradizione, per questo l'ho scelto. Bogliacino e Gargano? Sono due uruguaiani che hanno indossato la maglia del Napoli, spero di fare anche io bene. -afferma Olivera - Spalletti mi sta dando fiducia. E' stato bello il mio arrivo qui, sono pronto per fare bene. I miei nuovi compagni mi hanno accolto a braccia aperte. Ho incontrato Cavani in Nazionale, mi ha detto che era la scelta giusta. Il 17? So bene che e' speciale per i ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 29 luglio 2022)''Ho tanta voglia di imparare. Mario Rui? Parla spagnolo, e' un punto di riferimento per la squadra, ci teniamo a fare bene'' Mathias, neo difensore del, è stato presentato al Teatro Tosti di Castel di Sangro. Queste le sue parole: "Ilè un club con grande tradizione, per questo l'ho scelto. Bogliacino e Gargano? Sono due uruguaiani che hanno indossato la maglia del, spero di fare anche io bene. -afferma- Spalletti mi sta dando fiducia. E' stato bello il mio arrivo qui, sono pronto per fare bene. I miei nuovi compagni mi hanno accolto a braccia aperte. Ho incontratoin Nazionale, mi hache era la. Il 17? So bene che e' speciale per i ...

