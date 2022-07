Nuovo striscione contro De Laurentiis: “Cercasi presidente, anche senza passione…” – FOTO (Di venerdì 29 luglio 2022) Un Nuovo striscione contro Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato esposto all’esterno dello stadio Maradona. “AAA Cercasi presidente, anche senza passione…ma non affarista, arrogante e buffone!” questo il testo dello striscione apparso questa sera, affisso ai cancelli dello stadio di Fuorigrotta. Sicuramente non c’è pace per il presidente del Napoli che viene continuamente contestato. Il patron azzurro si sta muovendo sul calciomercato, sostituendo tutti i calciatori persi, ma i tifosi non sono convinti delle cessioni di Ospina, Koulibaly, Mertens e Insigne e contestano anche la riduzione degli ingaggi del presidente, oltre che la ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 29 luglio 2022) UnAurelio Dedel Napoli, è stato esposto all’esterno dello stadio Maradona. “AAAma non affarista, arrogante e buffone!” questo il testo delloapparso questa sera, affisso ai cancelli dello stadio di Fuorigrotta. Sicuramente non c’è pace per ildel Napoli che viene continuamente contestato. Il patron azzurro si sta muovendo sul calciomercato, sostituendo tutti i calciatori persi, ma i tifosi non sono convinti delle cessioni di Ospina, Koulibaly, Mertens e Insigne e contestanola riduzione degli ingaggi del, oltre che la ...

