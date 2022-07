Nuovo bombardamento in Ucraina | il bilancio dei morti è impietoso – 40 prigioneri di guerra uccisi dall’esercito ucraino

ultimo1973 : RT @andreacantelmo8: È salito a due morti e cinque feriti il nuovo bilancio del bombardamento russo di una zona residenziale a #Kramatorsk. - andreacantelmo8 : È salito a due morti e cinque feriti il nuovo bilancio del bombardamento russo di una zona residenziale a #Kramatorsk. - AlexBarberis1 : RT @TgLa7: Non si conoscono i danni ma l'attacco segue quello di sabato a poche ore dall'intesa siglata da Mosca e Kiev sullo sblocco delle… - xrosamariax : RT @TgLa7: Non si conoscono i danni ma l'attacco segue quello di sabato a poche ore dall'intesa siglata da Mosca e Kiev sullo sblocco delle… - Profilo3Marco : RT @TgLa7: Non si conoscono i danni ma l'attacco segue quello di sabato a poche ore dall'intesa siglata da Mosca e Kiev sullo sblocco delle… -

Da allora, però, il conflitto era passato in secondo piano, almeno fino a qualche ora fa, quando l'Ansa ha confermato undelle forze ucraine su una colonia penale nel Donetsk. L'...E' salito a due morti e cinque feriti ilbilancio delrusso di una zona residenziale a Kramatorsk, città dell'Ucraina orientale situata nell'oblast di Donetsk. Tra i feriti si ...AGI - Bombe di mortaio trasformate in fiaccole di speranza. Una giovane coppia di profughi a Irpin sta riutilizzando le bombe dei mortai russi appena disinnescate per trasformarli in fiaccole e raccog ...Tre missili hanno centrato una scuola a Mykolaiv che è stata distrutta quasi completamente. Alla controffensiva ucraina in corso da giorni per riconquistare aree chiave come Kherson, Mosca risponde co ...