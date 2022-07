Nuova partnership per il Napoli fino al 2024: l’annuncio (Di venerdì 29 luglio 2022) Union Gas e Luce – società leader nella vendita del gas metano e dell’energia elettrica – sarà Official Partner della SSC Napoli per le stagioni calcistiche 2022/2023 e 2023/2024. Union Gas e Luce sarà presente sui tabelloni pubblicitari dello Stadio Diego Armando Maradona in tutte le gare casalinghe del Napoli, offrirà contenuti speciali e realizzerà tante iniziative e soprese riservate ai tifosi del club. “I valori dello sport – ha dichiarato Massimo Accurso, CEO di Union Gas e Luce – sono gli stessi che, da sempre, ispirano il nostro operato: rispetto delle regole, impegno, trasparenza e ambizione. Prerogative che ci hanno consentito, nel tempo, di raggiungere importanti traguardi e riconoscimenti, dei quali siamo fieri ed orgogliosi. E se tutto questo è stato possibile, è soprattutto perché la nostra azienda ha sempre posto ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 29 luglio 2022) Union Gas e Luce – società leader nella vendita del gas metano e dell’energia elettrica – sarà Official Partner della SSCper le stagioni calcistiche 2022/2023 e 2023/. Union Gas e Luce sarà presente sui tabelloni pubblicitari dello Stadio Diego Armando Maradona in tutte le gare casalinghe del, offrirà contenuti speciali e realizzerà tante iniziative e soprese riservate ai tifosi del club. “I valori dello sport – ha dichiarato Massimo Accurso, CEO di Union Gas e Luce – sono gli stessi che, da sempre, ispirano il nostro operato: rispetto delle regole, impegno, trasparenza e ambizione. Prerogative che ci hanno consentito, nel tempo, di raggiungere importanti traguardi e riconoscimenti, dei quali siamo fieri ed orgogliosi. E se tutto questo è stato possibile, è soprattutto perché la nostra azienda ha sempre posto ...

juventusfc : Juve per sempre sarà. Nuove stelle nasceranno come gli eroi prima di loro ???? La storia di un grande amore raccontat… - CaveloX9 : Intervista di #Agnelli dopo aver firmato la nuova partnership con 100 Thieves - SportdelSud : ???? #UnionGaseLuce saràOfficial Partner della #SSCNapoli per le stagioni calcistiche 2022/2023 e 2023/2024. - UITORINO : Il Nuovo Codice della Crisi e Insolvenza d’Impresa introduce nuovi obblighi e responsabilità per soci e amministrat… - laltraellie : Vorrei tornare a 24h quando ero ancora in hype per l’annuncio di Seb pensando fosse per un’iniziativa benefica o pe… -