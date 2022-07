Nuova Linea Green Meliconi: sette prodotti per la pulizia di elettrodomestici, display e TV, rispettosi dell'ambiente (Di venerdì 29 luglio 2022) Il marchio bolognese, attivo da oltre cinquant’anni nel campo degli accessori per TV ed elettrodomestici, lancia un’ampia offerta di prodotti per la pulizia e la detersione degli elettrodomestici di casa. Focus su sostenibilità e rispetto per l’ambiente.... Leggi su dday (Di venerdì 29 luglio 2022) Il marchio bolognese, attivo da oltre cinquant’anni nel campo degli accessori per TV ed, lancia un’ampia offerta diper lae la detersione deglidi casa. Focus su sostenibilità e rispetto per l’....

