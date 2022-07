Nuova Abarth Pulse in pista nella F4 brasiliana come Safety Car (Di venerdì 29 luglio 2022) TORINO (ITALPRESS) – Torna in pista, dopo più di un mese dal suo esordio, la F4 Brazilian Championship Powered by Abarth Certified by FIA e lo fa con un doppio appuntamento sul circuito più iconico del Brasile: Interlagos. La novità più importante della serie verdeoro sarà, però, davanti alla pole position con la Nuova Abarth Pulse, il suv di casa Abarth, che a partire dal secondo appuntamento stagionale diventa la Safety car ufficiale della serie. Sviluppato per il mercato brasiliano e atteso sulle strade in questo semestre, l’Abarth Pulse è il primo suv dello Scorpione che presenta diverse parti totalmente nuove sviluppate per ottenere le migliori prestazioni. Dettagli che consentono all’Abarth ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 29 luglio 2022) TORINO (ITALPRESS) – Torna in, dopo più di un mese dal suo esordio, la F4 Brazilian Championship Powered byCertified by FIA e lo fa con un doppio appuntamento sul circuito più iconico del Brasile: Interlagos. La novità più importante della serie verdeoro sarà, però, davanti alla pole position con la, il suv di casa, che a partire dal secondo appuntamento stagionale diventa lacar ufficiale della serie. Sviluppato per il mercato brasiliano e atteso sulle strade in questo semestre, l’è il primo suv dello Scorpione che presenta diverse parti totalmente nuove sviluppate per ottenere le migliori prestazioni. Dettagli che consentono all’...

