Nucleare e Ponte sullo Stretto, a destra i soliti film (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo la tregua armata con cui il Centrodestra ha stabilito le regole interne in vista delle prossime elezioni, nella coalizione è tempo di slogan e programmi adattati per essere al passo con i tempi. Così Silvio Berlusconi che un tempo prometteva un milione di posti di lavoro – ovviamente senza realizzarli – ora si accontenta di piantare un milione di alberi e rilancia il vecchio cavallo di battaglia dell’adeguamento delle pensioni. Salvini ha rispolverato vecchi cavalli di battaglia del partito come la flat tax e la lotta agli sbarchi irregolari Chi fa ancora di più è Matteo Salvini che, dopo aver picconato la maggioranza che sosteneva Mario Draghi, ha iniziato a sparare promesse elettorali a raffica e talmente vaghe da aver fatto rabbrividire i suoi stessi alleati. Senza dubbio le idee più confuse sono quelle che il Capitano manifesta in fatto di politica ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo la tregua armata con cui il Centroha stabilito le regole interne in vista delle prossime elezioni, nella coalizione è tempo di slogan e programmi adattati per essere al passo con i tempi. Così Silvio Berlusconi che un tempo prometteva un milione di posti di lavoro – ovviamente senza realizzarli – ora si accontenta di piantare un milione di alberi e rilancia il vecchio cavallo di battaglia dell’adeguamento delle pensioni. Salvini ha rispolverato vecchi cavalli di battaglia del partito come la flat tax e la lotta agli sbarchi irregolari Chi fa ancora di più è Matteo Salvini che, dopo aver picconato la maggioranza che sosteneva Mario Draghi, ha iniziato a sparare promesse elettorali a raffica e talmente vaghe da aver fatto rabbrividire i suoi stessi alleati. Senza dubbio le idee più confuse sono quelle che il Capitano manifesta in fatto di politica ...

fattoquotidiano : Flat tax, nucleare, ponte sullo stretto: il programma già visto di Meloni & Co. - fattoquotidiano : La premessa è d’obbligo: non siamo ancora al programma elettorale. Eppure, sui temi forti, il centrodestra parte gi… - VincenzoLandi77 : RT @zeropregi: Tifo vittoria Meloni-Salvini perché voglio il ponte sullo stretto e la centrale nucleare a Milano. - OvileItalia : RT @tranellio: Cetto La Qualunque ops... Matteo Salvini svela i primi punti del programma del centrodestra. E tra questi troviamo vecchi c… - FrancescoBlotto : RT @fattoquotidiano: La premessa è d’obbligo: non siamo ancora al programma elettorale. Eppure, sui temi forti, il centrodestra parte già a… -