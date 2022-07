Novità tagli capelli ringiovanenti estate 2022 | è gettonato il lob wavy di Matilde Gioli e la chioma lunga

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 29 luglio 2022) Continua a fare faville il nuovoo didi. Il lob in questione è la giusta ispirazione per questa. Laha anche il pregio di ringiovanire all'istante il viso. Anche ilunghi sono sempre di tendenza e sono perfetti per essere molto più sensuali. Adesso resta solamente il tempo di scoprire tutte le ultimedel momento. Tendenzeama molto giocare con la sua capigliatura e ogni volta lancia sempre delle nuove tendenze da copiare assolutamente. Ultimamente l'attrice ha sfoggiato un lob leggermente ondulato. ...