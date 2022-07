NOI Techpark raddoppia | l’innovation hub dell’Alto Adige punta su energia e sostenibilità

(Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Milano, 29 luglio 2022.Supportare le imprese in modo ancora più mirato nel loro percorso di sviluppo e aumentare la competitività della Provincia e dell’intero Paese. È con questo obiettivo che NOI, l’hub dell’innovazione– che già oggi ospita 90 fra aziende e start-up innovative, 45 laboratori tecnologici, 3 istituti di ricerca e 3 facoltà della Libera Università di Bolzano, per un totale di 1.000 addetti (+ 70% con master o PHD) – guarda al futuro annunciando un importante rilancio. Un sostanziale raddoppio che porterà il NOI a passare da 222.358 m³ a 432.881 m³ entro i prossimi due anni. In arrivo, nuove infrastrutture ma anche nuove opportunità per talenti altamente qualificati, in quello che, già oggi, è l’ultimo avamposto italiano prima della cosiddetta “fuga dei cervelli”. L’investimento ...

