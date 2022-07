No Tax Area, Unisannio gratis fino a 28mila euro di Isee (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’Università del Sannio mantiene la fascia di esenzione totale di contribuzione studentesca a 28mila euro. Tutti gli immatricolati, quindi, con un reddito Isee fino a 28mila euro, saranno totalmente esonerati dal pagamento delle tasse universitarie e lo stesso avverrà per gli studenti già iscritti, fino al primo anno fuori corso, che presentino i requisiti di merito previsti dalla legge. Ulteriori vantaggi sono riservati anche gli studenti con reddito fino a 30mila euro e per gli studenti meritevoli. “L’estensione della No Tax Area a 28mila euro di Isee – ha dichiarato il rettore Gerardo Canfora – consentirà a oltre il 60% degli ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’Università del Sannio mantiene la fascia di esenzione totale di contribuzione studentesca a. Tutti gli immatricolati, quindi, con un reddito, saranno totalmente esonerati dal pagamento delle tasse universitarie e lo stesso avverrà per gli studenti già iscritti,al primo anno fuori corso, che presentino i requisiti di merito previsti dalla legge. Ulteriori vantaggi sono riservati anche gli studenti con redditoa 30milae per gli studenti meritevoli. “L’estensione della No Taxdi– ha dichiarato il rettore Gerardo Canfora – consentirà a oltre il 60% degli ...

