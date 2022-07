Nino Lombardi nuovo presidente della Provincia di Benevento (Di venerdì 29 luglio 2022) Nino Lombardi, esponente del partito di “Noi di Centro” di Clemente Mastella, è il nuovo presidente della Provincia di Benevento. Lombardi ha ottenuto 60.061 voti ponderati contro il candidato del Partito Democratico Antonio Calzone che ha ricevuto 22.631 voti ponderati. Lombardi terrà una conferenza stampa in tarda mattinata al Museo del Sanno. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 29 luglio 2022), esponente del partito di “Noi di Centro” di Clemente Mastella, è ildiha ottenuto 60.061 voti ponderati contro il candidato del Partito Democratico Antonio Calzone che ha ricevuto 22.631 voti ponderati.terrà una conferenza stampa in tarda mattinata al Museo del Sanno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

