Nina Segatori ha scelto 12 donne mitologiche per raccontare l' estate dei 12 segni dello zodiaco

(Di venerdì 29 luglio 2022) Possiamo immaginare che per ognuna di noi ci sia una donna mitologica che meglio rappresenti il nostro segno zodiacale, per il suo vissuto, per le qualità, per tutto ciò che incarna. (Getty Images) Ariete è Arianna Il coraggio della donna Ariete Mi sono guadagnata tutto: non c’è soddisfazione maggiore di quella che si ottiene superando se stesse. La cosa importante, per quelle come noi, però, è saper sempre distinguere le battaglie che vale la pena di combattere. Siamoricche di valori e spesso non riusciamo ad accettare gli affronti. È, perciò, solo dando il giusto peso alle situazioni che si capisce quando farsi valere e quando, al contrario, tollerare. E la distinzione è ben chiara: è solo in ciò che ci permette di autorealizzarci che vanno messe tutte le energie. Questa è la nostra strada, cara Ariete. Nella mitologia e nel mondo antico, la parola ...