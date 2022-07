Nicola Piovani: “Benedetti i decreti che favoriscono la musica” (Di venerdì 29 luglio 2022) "Sono Benedetti i decreti come questo e tutte le iniziative dell'amministrazione, della politica a favore delle attività musicali, della musica considerata non soltanto dal punto di vista estetico, ma dal punto di vista dell'aggregazione sociale. Abbiamo capito tutti quanto è importante usare la musica per l'aggregazione sociale": lo ha affermato in un video il compositore premio Oscar Nicola Piovani, presente alla conferenza stampa di presentazione dei Nuovi centri di produzione musica alla Casa del Jazz a Roma. "Non mi stancherò mai di ripetere che all'inizio quando si è fondata l'Unione europea si fosse speso qualche spicciolo in più per creare orchestre europee, corpi di ballo europei, compagnie europee, forse sarebbe anche più facile superare ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 29 luglio 2022) "Sonocome questo e tutte le iniziative dell'amministrazione, della politica a favore delle attivitàli, dellaconsiderata non soltanto dal punto di vista estetico, ma dal punto di vista dell'aggregazione sociale. Abbiamo capito tutti quanto è importante usare laper l'aggregazione sociale": lo ha affermato in un video il compositore premio Oscar, presente alla conferenza stampa di presentazione dei Nuovi centri di produzionealla Casa del Jazz a Roma. "Non mi stancherò mai di ripetere che all'inizio quando si è fondata l'Unione europea si fosse speso qualche spicciolo in più per creare orchestre europee, corpi di ballo europei, compagnie europee, forse sarebbe anche più facile superare ...

