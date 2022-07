Niardo, il paese travolto dal torrente in Val Camonica (Di venerdì 29 luglio 2022) SCENARIO APOCALITTICO 29 luglio 2022 11:27 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 29 luglio 2022) SCENARIO APOCALITTICO 29 luglio 2022 11:27 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto ...

elenabonetti : Sono ore di paura per le famiglie di Niardo e Braone, colpite dal maltempo e evacuate. A loro ci stringiamo con la… - 1950milu : RT @elenabonetti: Sono ore di paura per le famiglie di Niardo e Braone, colpite dal maltempo e evacuate. A loro ci stringiamo con la solida… - PaoloFicarra : RT @elenabonetti: Sono ore di paura per le famiglie di Niardo e Braone, colpite dal maltempo e evacuate. A loro ci stringiamo con la solida… - MauroTurri1 : RT @elenabonetti: Sono ore di paura per le famiglie di Niardo e Braone, colpite dal maltempo e evacuate. A loro ci stringiamo con la solida… - Roky99760738 : RT @elenabonetti: Sono ore di paura per le famiglie di Niardo e Braone, colpite dal maltempo e evacuate. A loro ci stringiamo con la solida… -