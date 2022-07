"Nessuna deroga". Ecco la verità dietro la mossa di Conte (Di venerdì 29 luglio 2022) Niente deroghe al limite dei due mandati in casa M5S. Tra gli esclusi vari nomi noti: Roberto Fico,Paola Taverna, Vito Crimi, Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede Leggi su ilgiornale (Di venerdì 29 luglio 2022) Niente deroghe al limite dei due mandati in casa M5S. Tra gli esclusi vari nomi noti: Roberto Fico,Paola Taverna, Vito Crimi, Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede

davidallegranti : Nessuna deroga nel M5S, il limite dei due mandati sarà rispettato. Al prossimo giro restano fuori dal Parlamento Ro… - fattoquotidiano : NESSUNA DEROGA AL LIMITE DEI DUE MANDATI. La comunicazione di Conte ai vertici del Movimento - lorepregliasco : Intanto le agenzie riportano che il M5S avrebbe deciso di non concedere nessuna deroga al tetto dei due mandati - scannavo : Prendiamoli pure in giro, ma quale partito può vantare un presidente di @Montecitorio che non si ricandida per ono… - SchwarzGuido : RT @davidallegranti: Nessuna deroga nel M5S, il limite dei due mandati sarà rispettato. Al prossimo giro restano fuori dal Parlamento Rober… -