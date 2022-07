Nessuna deroga al tetto dei due mandati: nel Movimento 5 Stelle prevale la legge di Grillo (Di venerdì 29 luglio 2022) Non ci sarà Nessuna deroga al tetto di due mandati nel Movimento 5 Stelle, secondo quanto scrive Adnkronos: prevale la linea di Beppe Grillo, quindi, che qualche giorno fa intervenendo sul blog aveva addirittura chiesto provocatoriamente che la limitazione diventasse “legge dello Stato”. Saltano, dunque, nomi storici del Movimento. Tra questi, Roberto Fico, Paola Taverna, Vito Crimi, Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede, artefice dell’approdo di Conte nel M5S. “Ho guardato il Parlamento mentre Draghi parlava – esordiva il garante nel suo discorso – e non era Draghi che mi ha sconcertato ma la visione del Parlamento, una visione vecchia di gente che sta lì da 30-40 anni. Siamo in un momento caotico, strano”. Criticando ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Non ci saràaldi duenel, secondo quanto scrive Adnkronos:la linea di Beppe, quindi, che qualche giorno fa intervenendo sul blog aveva addirittura chiesto provocatoriamente che la limitazione diventasse “dello Stato”. Saltano, dunque, nomi storici del. Tra questi, Roberto Fico, Paola Taverna, Vito Crimi, Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede, artefice dell’approdo di Conte nel M5S. “Ho guardato il Parlamento mentre Draghi parlava – esordiva il garante nel suo discorso – e non era Draghi che mi ha sconcertato ma la visione del Parlamento, una visione vecchia di gente che sta lì da 30-40 anni. Siamo in un momento caotico, strano”. Criticando ...

