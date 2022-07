Nel Pd cade il veto su Renzi. Ed è rissa per i seggi blindati (Di venerdì 29 luglio 2022) In casa Pd ora il primo pensiero sono le liste. Il segretario Enrico Letta ha dato mandato ai segretari regionali di preparare le liste che verrano votate il 9 o l’11 agosto. Però c’è un problema non da poco: tra i rivoli delle correnti all’interno del Partito democratico Base riformista ha una prevalenza che a molti – anche tra i parlamentari – sembra non rispecchiare i reali valori di forza all’interno del partito. In casa Pd ora il primo pensiero sono le liste. Letta ha posto come regola che nessuno può fare più di 3 mandati di fila Appartengono a Base riformista la maggioranza dei segretari regionali e in molti chiedono a Letta di “svolgere le funzioni da segretario, sta lì per quello”. È il solito bilico difficile tra federalismo e centralismo democratico dell’organizzazione interna. Ma l’appartenenza di corrente dei candidati non è l’unico problema: nella prima bozza delle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 29 luglio 2022) In casa Pd ora il primo pensiero sono le liste. Il segretario Enrico Letta ha dato mandato ai segretari regionali di preparare le liste che verrano votate il 9 o l’11 agosto. Però c’è un problema non da poco: tra i rivoli delle correnti all’interno del Partito democratico Base riformista ha una prevalenza che a molti – anche tra i parlamentari – sembra non rispecchiare i reali valori di forza all’interno del partito. In casa Pd ora il primo pensiero sono le liste. Letta ha posto come regola che nessuno può fare più di 3 mandati di fila Appartengono a Base riformista la maggioranza dei segretari regionali e in molti chiedono a Letta di “svolgere le funzioni da segretario, sta lì per quello”. È il solito bilico difficile tra federalismo e centralismo democratico dell’organizzazione interna. Ma l’appartenenza di corrente dei candidati non è l’unico problema: nella prima bozza delle ...

LaNotiziaTweet : Nel #Pd cade il veto su #Renzi. Ed è rissa per i seggi blindati. Polemiche per le deroghe ai big con oltre tre mand… - Extra__Time__ : RT @letiziariflessa: Guardare un mondo immobile che cade a pezzi nel rumore dei sorrisi di chi fa finta di niente. - MarcoFIORelly : A Perugia, mediamente, a Luglio, cadono 45 mm di pioggia ?? Quest’anno siamo a 3,1 mm Nel 2021 è caduta il 60% de… - Bera49164308 : RT @chil_q: LUCCA, BAMBINO DI 5 ANNI CADE DAL SECONDO PIANO: È GRAVE Drammatico incidente nel pomeriggio,in provincia di Lucca: per cause… - Pippo_Moscuzza : RT @TV2000it: Oggi è l' #Overshootday , il giorno in cui il mondo ha consumato tutte le risorse naturali che genera nel corso dell'anno ed… -