Nel luglio bollente in Italia si sono contati 17 eventi estremi al giorno (Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - Finisce un mese di luglio che si classifica tra i più bollenti di sempre, segnato però in media da 17 eventi estremi al giorno lungo la Penisola tra grandinate, nubifragi, trombe d'aria, bombe d'acqua e tempeste di vento che hanno aggravato i danni provocati dalla siccità che ammontano ad oltre 6 miliardi di euro nelle campagne. È quanto afferma la Coldiretti in riferimento all'ultima ondata di maltempo che ha diviso l'Italia in due con 10 città da bollino rosso per il caldo e l'allerta maltempo in 4 città del nord, sulla base dei dati dell'European Severe Weather Database (Eswd). "Siamo di fronte - sottolinea Coldiretti in una nota - ad una evidente tendenza alla tropicalizzazione con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ...

