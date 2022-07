“Ne prendevamo 6 al giorno…” | La confessione sconvolgente di Wilma De Angelis sulla droga (Di venerdì 29 luglio 2022) In occasione di una puntata di Parodi Live, la cantante e attrice italiana Wilma De Angelis, più in forma che mai, rivelò di aver seguito una dieta molto… particolare Il tema della dieta è sempre stato un argomento di interesse abbastanza comune e che, da sempre, divide un po’ gli animi. I professionisti, infatti, hanno idee contrastanti a riguardo, e ognuno segue una propria “filosofia” di pensiero. E c’è chi, fra i non professionisti, ha adottato metodi per dimagrire nella propria vita decisamente “poco ortodossi”. E’ il caso di Wilma De Angelis. La cantante e conduttrice italiana, oggi 90 anni, è più in forma che mai, e in una vecchia intervista risalente al 2012 nella trasmissione ‘Parodi Live’, fece una confessione riguardante un metodo per dimagrire usato da giovanissima ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 29 luglio 2022) In occasione di una puntata di Parodi Live, la cantante e attrice italianaDe, più in forma che mai, rivelò di aver seguito una dieta molto… particolare Il tema della dieta è sempre stato un argomento di interesse abbastanza comune e che, da sempre, divide un po’ gli animi. I professionisti, infatti, hanno idee contrastanti a riguardo, e ognuno segue una propria “filosofia” di pensiero. E c’è chi, fra i non professionisti, ha adottato metodi per dimagrire nella propria vita decisamente “poco ortodossi”. E’ il caso diDe. La cantante e conduttrice italiana, oggi 90 anni, è più in forma che mai, e in una vecchia intervista risalente al 2012 nella trasmissione ‘Parodi Live’, fece unariguardante un metodo per dimagrire usato da giovanissima ...

