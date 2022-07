Natura in Musica, domani apertura con Nino Buonocore a San Leucio del Sannio (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Si apre ufficialmente domani sera la seconda edizione di “Natura in Musica”, il festival a tema “Green” ideato da Luca Aquino e Camillo Campolongo che vede anche la direzione artistica del trombettista sannita. La serata inaugurale, ad ingresso gratuito come tutti gli eventi previsti nelle altre date, è in programma nell’incantevole giardino di Palazzo Zamparelli a San Leucio del Sannio, comune capofila della manifestazione: alle 21.00 si è esibirà il quartetto di Nino Buonocore (chitarra e voce), Antonio Fresa (pianoforte), Antonio De Luise (contrabbasso) e Amedeo Ariano (batteria). Il progetto ripercorre tutta la produzione di Nino Buonocore in chiave Jazz. Un concerto da vivere tutto d’un fiato ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Si apre ufficialmentesera la seconda edizione di “in”, il festival a tema “Green” ideato da Luca Aquino e Camillo Campolongo che vede anche la direzione artistica del trombettista sannita. La serata inaugurale, ad ingresso gratuito come tutti gli eventi previsti nelle altre date, è in programma nell’incantevole giardino di Palazzo Zamparelli a Sandel, comune capofila della manifestazione: alle 21.00 si è esibirà il quartetto di(chitarra e voce), Antonio Fresa (pianoforte), Antonio De Luise (contrabbasso) e Amedeo Ariano (batteria). Il progetto ripercorre tutta la produzione diin chiave Jazz. Un concerto da vivere tutto d’un fiato ...

