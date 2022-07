Nasconde un milione di euro nella fotocopiatrice mandata al macero | banconote triturate insieme ai rifiuti

(Di venerdì 29 luglio 2022) Una volta i soldi sivano sotto il materasso, oggi c’è chi li conserva all’interno di una. Peccato che a causa di un errore lesiano finite al. E si parla di un tesoro di almeno undi, con centinaia dida 50, 100 e 500divenute coriandoli. La vicenda è avvenuta in una azienda di Romano d’Ezzelino (Vicenza) specializzata nello smaltimento di. Qui è arrivato il container di materiali e dispositivi da vari ecocentri del Veneto, e – come riporta la stampa locale – dentro uno di quei container c’era una vecchiada rottamare. Nessuno però si è accorto che al suo interno c’era un vero e proprio tesoro. Gli operatori dell’azienda hanno ...

C'erano pezzi da 200 e 500 euro, per una quantità impossibile da determinare con certezza: c'è chi dice che si arrivasse almeno a undi euro, chi dice che fossero due. Il container con la ... Almeno un milione di euro finito al macero: è la disavventura capitata ad un pensionato del'Alto Vicentino che ha 'rottamato' una macchina fotocopiatrice, conferendola all'ecocentro di Romano d'Ezzeli ...