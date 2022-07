Napoli-Raspadori | importante notizia dalla radio ufficiale sulla volontà del giocatore

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 29 luglio 2022) Il futuro di Giacomoal Sassuolo è sempre più incerto. Infatti, dopo le dichiarazioni rilasciate ieri dal DS dei neroverdi Carnevali, le percentuali di permanenza in Reggio Emilia sembrano sempre più basse. Le ambizioni del calciatore classe 2000 sono alte e ilsarebbe un grandissimo passo in avanti nella sua carriera. A tal proposito si è espresso anche il giornalista Valter De Maggio aKissKiss: EMPOLI, ITALY – JANUARY 09: Giacomoof US Sassuolo celebrates after scoring a goal during the Serie A match between Empoli FC v US Sassuolo at Stadio Carlo Castellani on January 9, 2022 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) “Il ragazzo ha fatto sapere al Sassuolo che non vuole rinnovare, ha voglia di un’esperienza nuova e di un palcoscenico ...