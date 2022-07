Napoli, Olivera: “Sono venuto qui per vincere, stimo Mario Rui” (Di venerdì 29 luglio 2022) Napoli Olivera- Il Napoli continua il suo ritiro a Castel di Sangro, oggi sesto giorno di allenamento per gli uomini di Spalletti. Nel frattempo Giuntoli è attivo sul mercato, interesse concreto per Raspadori, confermato anche dal D.S Carnevali. Il nuovo terzino del Napoli, Mathias Olivera, si è presentato ai microfoni del teatro di Castel di Sangro. L’Uruguagio ha parlato di vari argomenti tra cui: il 17 di Hamsik scelto da lui, la concorrenza e la stima verso Mario Rui. Ecco di seguito, le parole dell’Uruguaiano ex Getafe: Sul 17 di Hamsik: “So bene che questo è un numero speciale per la storia di questa società. Farò di tutto per onorarlo”. Su Cavani: “In nazionale ne abbiamo parlato, mi ha detto cose belle della città e della squadra. Mi ha detto che stavo facendo una buona ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 29 luglio 2022)- Ilcontinua il suo ritiro a Castel di Sangro, oggi sesto giorno di allenamento per gli uomini di Spalletti. Nel frattempo Giuntoli è attivo sul mercato, interesse concreto per Raspadori, confermato anche dal D.S Carnevali. Il nuovo terzino del, Mathias, si è presentato ai microfoni del teatro di Castel di Sangro. L’Uruguagio ha parlato di vari argomenti tra cui: il 17 di Hamsik scelto da lui, la concorrenza e la stima versoRui. Ecco di seguito, le parole dell’Uruguaiano ex Getafe: Sul 17 di Hamsik: “So bene che questo è un numero speciale per la storia di questa società. Farò di tutto per onorarlo”. Su Cavani: “In nazionale ne abbiamo parlato, mi ha detto cose belle della città e della squadra. Mi ha detto che stavo facendo una buona ...

