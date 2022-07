Napoli, nome nuovo per il centrocampo: Giuntoli ci prova! (Di venerdì 29 luglio 2022) Giuntoli vuol provare a calmare i tifosi facendo un mercato all’altezza del blasone del Napoli. Dopo Ostigard è arrivato qualche giorno fa Kim Min Jae, il sudcoreano fortemente voluto da De Laurentiis che ha firmato un cotratto triennale con opzione per altre due stagioni e clausola rescissoria da 50 milioni di euro valida per l’estero. Un altro veterano della squadra, però, potrebbe essere in partenza e si tratta di Piotr Zielinski, Infatti su di lui c’è il forte interesse del West Ham che continua a fare spesa in Italia. Giovani Lo Celso mercato NapoliSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Giuntoli avrebbe già individuato il sostituto del polacco in Giovani Lo Celso. L’argentino la scorsa stagione ha giocato in prestito al Villareal dove ha ben figurato contribuendo a portare la squadra ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 29 luglio 2022)vuol provare a calmare i tifosi facendo un mercato all’altezza del blasone del. Dopo Ostigard è arrivato qualche giorno fa Kim Min Jae, il sudcoreano fortemente voluto da De Laurentiis che ha firmato un cotratto triennale con opzione per altre due stagioni e clausola rescissoria da 50 milioni di euro valida per l’estero. Un altro veterano della squadra, però, potrebbe essere in partenza e si tratta di Piotr Zielinski, Infatti su di lui c’è il forte interesse del West Ham che continua a fare spesa in Italia. Giovani Lo Celso mercatoSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport,avrebbe già individuato il sostituto del polacco in Giovani Lo Celso. L’argentino la scorsa stagione ha giocato in prestito al Villareal dove ha ben figurato contribuendo a portare la squadra ...

