Napoli, già stabilita la sede per il ritiro della prossima estate (Di venerdì 29 luglio 2022) In questi giorni il Napoli di mister Luciano Spalletti sta ultimando il secondo ritiro pre stagione in quel di Castel di Sangro, in Abruzzo. Gli azzurri si sono ritrovati dopo aver trascorso 12 giorni a Dimaro Folgarida, in Trentino, dove hanno svolto la prima parte della preparazione. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, però, nonostante non siano ancora terminati i ritiri di questo pre campionato, sarebbe già stata concordata dalla dirigenza azzurra la sede del ritiro della prossima estate. Dimaro Napoli Trentino Non ci sono ancora notizie ufficiali, ma il Napoli dovrebbe ritrovarsi nuovamente a Dimaro, in Val di Sole, per preparare la stagione 2023/2024. Si stanno ultimando i dettagli del ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 29 luglio 2022) In questi giorni ildi mister Luciano Spalletti sta ultimando il secondopre stagione in quel di Castel di Sangro, in Abruzzo. Gli azzurri si sono ritrovati dopo aver trascorso 12 giorni a Dimaro Folgarida, in Trentino, dove hanno svolto la prima partepreparazione. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, però, nonostante non siano ancora terminati i ritiri di questo pre campionato, sarebbe già stata concordata dalla dirigenza azzurra ladel. DimaroTrentino Non ci sono ancora notizie ufficiali, ma ildovrebbe ritrovarsi nuovamente a Dimaro, in Val di Sole, per preparare la stagione 2023/2024. Si stanno ultimando i dettagli del ...

