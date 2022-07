Napoli, denuncia con video: ?«Il rapper Geolier fa guidare il motoscafo a un ragazzino» (Di venerdì 29 luglio 2022) Spunta un video con il rapper Geolier che affida la guida di una barca a un ragazzino. A denunciarlo il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: «Questa estate... Leggi su ilmattino (Di venerdì 29 luglio 2022) Spunta uncon ilche affida la guida di una barca a un. Arlo il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: «Questa estate...

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Avellino, acque deviate per irrigare produzioni agricole: una denuncia - SkyTG24 : Avellino, acque deviate per irrigare produzioni agricole: una denuncia - GiosuRosa : RT @rep_napoli: La denuncia degli ex dipendenti Scabec: il bando delle assunzioni è stato cambiato in corsa [aggiornamento delle 19:57] htt… - Yogaolic : RT @rep_napoli: La denuncia degli ex dipendenti Scabec: il bando delle assunzioni è stato cambiato in corsa [aggiornamento delle 19:57] htt… - rep_napoli : La denuncia degli ex dipendenti Scabec: il bando delle assunzioni è stato cambiato in corsa [aggiornamento delle 19… -