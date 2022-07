Napoli, CdS: “Balotelli strizza l’occhio agli azzurri” (Di venerdì 29 luglio 2022) Napoli, CDS- Come scrive il quotidiano CdS, Mario Balotelli nel post-partita dell’amichevole di Castel Di Sangro ha davvero ribadito il concetto del Napoli. “E allora, la storia d’amore. Una storia raccontata ai microfoni di Kiss Kiss Napoli il giorno dopo una partita che evidentemente ha risvegliato ricordi e passioni. Fermo restando quella eterna per sua figlia Pia, splendida e piccola napoletana doc: «E’ sempre difficile sfidare questa squadra, voglio troppo bene al Napoli: se dipendesse da me, sono dieci anni che vorrei giocarci», continua Mario, in questo periodo in ritiro a Pizzalto, a pochi minuti da Castel di Sangro, con l’Adana di Montella. Come la vede una coppia d’attacco con Osimhen? «Osi è fortissimo. A parte che è mio amico, ma se lo capiscono è davvero fortissimo. Poi, se trovano un ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 29 luglio 2022), CDS- Come scrive il quotidiano CdS, Marionel post-partita dell’amichevole di Castel Di Sangro ha davvero ribadito il concetto del. “E allora, la storia d’amore. Una storia raccontata ai microfoni di Kiss Kissil giorno dopo una partita che evidentemente ha risvegliato ricordi e passioni. Fermo restando quella eterna per sua figlia Pia, splendida e piccola napoletana doc: «E’ sempre difficile sfidare questa squadra, voglio troppo bene al: se dipendesse da me, sono dieci anni che vorrei giocarci», continua Mario, in questo periodo in ritiro a Pizzalto, a pochi minuti da Castel di Sangro, con l’Adana di Montella. Come la vede una coppia d’attacco con Osimhen? «Osi è fortissimo. A parte che è mio amico, ma se lo capiscono è davvero fortissimo. Poi, se trovano un ...

