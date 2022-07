Napoli | apre al pubblico l’appartamento storico del Palazzo Reale

(Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Sere d’estate aldicon possibilità di visitareogni venerdì fino alle 23 e a un costo ridotto di 2 euro. L’iniziativa “Venerdì a” è stata promossa nell’ambito dei progetti di valorizzazione 2022 con sei serate, dal 5 agosto al 9 settembre, durante le qualisarà straordinariamente aperto aldalle ore 20 alle 23 (ultimo ingresso alle 22). Il, quindi – si sottolinea in una nota – continua a vivere di sera nel pieno centro della città, dopo la conclusione delSummerFest che si è svolto nel Giardino Romantico con un calendario che ha ...

Napoli: apre al pubblico appartamento storico Palazzo Reale - Arte Nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sport Federico Bernardeschi, neoacquisto del Toronto FC, ha commentato alcune situazioni del campionato ...Sere d'estate al Palazzo Reale di Napoli con possibilità di visitare l'appartamento storico ogni venerdì fino alle 23 e a un costo ridotto di 2 euro. (ANSA) ...